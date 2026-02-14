Овчинка выделки стоит: как купец Филимон Степанович Колмогоров покорял вершины кожевенного мастерства

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже 19−20 веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Колмогоровы — одна из старейших купеческих династий Тюмени, которая приобрела известность еще в 17 веке. К этому роду принадлежит один из самых успешных кожевенников города — Филимон Степанович Колмогоров (1824−1893), чья продукция сбывалась на ярмарках в Москве, Казани, Екатеринбурге, Кунгуре, Сибири и даже за границей — кожу закупала Британская библиотека для переплета книг. Основанное в 1800 году кожевенное предприятие Колмогоровых уже во второй половине 19 века стало одним из крупнейших в городе и получало высшие награды на промышленных выставках.
Филимон Степанович с 12 лет был учеником приказчика кожевенного завода. В 1846 году он стал купцом, вступив в третью гильдию, и выкупил у властей города землю возле реки, где и основал свою кожевенную мастерскую. Сначала предприниматель вел все дела единолично: закупал сырье, обрабатывал шкуры и сбывал готовую продукцию. Постепенно он стал наращивать производство и в 1864 году открыл собственный завод.
Прошло 11 лет, и уже в 1875 году предприятие Колмогорова занимало семь деревянных корпусов, два из которых были двухэтажными. В них расположили целый арсенал высоких кожевенных технологий: 13 мельниц и машину для получения дубильного корья (кора деревьев, в которой содержатся дубильные вещества, используемые в кожевенной промышленности), четыре винтовых пресса, водоподъемный насос, два промывальных барабана на конном приводе, 256 чанов и четыре котла. Обслуживали оборудование 50 вольнонаемных рабочих.
Результаты работы за тот год поражают даже сейчас: на заводе было выделано 40 тысяч штук белой юфти — на 300 тысяч рублей (эквивалентно более четырем миллиардам рублей) и 10 тысяч штук подошвенных соковых кож — на 150 тысяч рублей (около двух миллиардов рублей).
Французский путешественник Эдмон Котто, побывавший несколькими годами позже в гостях у Колмогорова, писал: «Завод превосходно оборудован, здесь можно видеть множество новейших американских машин. Господин Колмогоров заработал… миллионы; бывал в Париже и посетил Всемирную выставку 1878 года».
Для родной Тюмени Колмогоров был не только известным промышленником. Фабрикант успел два года прослужить городским головой, построил новый плавучий мост через реку Туру и открыл на собственные деньги женскую и мужскую приходские школы при Вознесенской церкви. Кроме того, Филимон Степанович был гласным (выборным членом) Тюменской городской думы, судьей городского суда, директором Тюменского городского общественного банка и даже участвовал в создании Сибирского университета: предприниматель стал организатором подписки средств (в Российской империи так называли способ привлечения частных капиталов на конкретный благотворительный проект) на строительство вуза.
В 1883 году за заслуги перед государством и обществом Колмогоров был удостоен звания потомственного почетного гражданина.
Однако не только Филимон Семенович прославил род Колмогоровых. Например, его средний сын Александр был талантливым инженером, а старший сын Григорий продолжил дело отца и приумножил семейный капитал. В 1895 году на унаследованном овчинно-шубном заводе началась модернизация. Здесь установили новые паровые и электрические машины для освещения завода и водокачки, а также механизировали все производственные процессы. Благодаря реконструкции на предприятии увеличилась производительность труда и повысилось качество продукции.
В 1919 году завод стал государственным предприятием. Во время Великой Отечественной войны здесь производили овчину, полушубки и меховые жилеты, а также рукавицы для фронта. Кроме того, завод выпускал чулки и хозяйственное мыло.
Успех Филимона Степановича Колмогорова был результатом сочетания трудолюбия, деловой хватки, честности, качества продукции и умения адаптироваться к изменяющимся условиям, что позволило ему не только создать процветающее предприятие, но и внести значительный вклад в развитие кожевенного дела.