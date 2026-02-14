Овчинка выделки стоит: как купец Филимон Степанович Колмогоров покорял вершины кожевенного мастерства

Колмогоровы — одна из старейших купеческих династий Тюмени, которая приобрела известность еще в 17 веке. К этому роду принадлежит один из самых успешных кожевенников города — Филимон Степанович Колмогоров (1824−1893), чья продукция сбывалась на ярмарках в Москве, Казани, Екатеринбурге, Кунгуре, Сибири и даже за границей — кожу закупала Британская библиотека для переплета книг. Основанное в 1800 году кожевенное предприятие Колмогоровых уже во второй половине 19 века стало одним из крупнейших в городе и получало высшие награды на промышленных выставках.