Более 17 триллионов рублей наличными накопили россияне по итогам 2025 года

Жители России по итогам прошлого года смогли накопить рекордные 17,1 триллиона наличных рублей. Такая информация следует из анализа данных Центробанка РФ.
Так, за 2025 года объем наличных рублевых сбережений увеличился на 4,6 процента. В 2024 году темпы роста составили лишь 0,1 процента.
Объем наличной иностранной валюты у россиян также вырос впервые за три года — на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в нижней палате парламента обсуждается инициатива о снижении пенсионного возраста.
Глава Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина также объяснила, при каких условиях россияне получают право выйти на пенсию в досрочном порядке.
Расторжение трудового договора с пенсионерами не отличается условиями по сравнению с остальными работниками. Главное ограничение состоит в том, что уволить человека только на основании достижения пенсионного возраста — незаконно, сообщил юрист Илья Русяев.