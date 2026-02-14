Ричмонд
В Молдове активизировались мошенники: звонят доверчивым гражданам под видом банковских работников

При этом, как отмечают специалисты, сотрудники банков никогда не спрашивают личную информацию по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Будьте осторожны! Мошенники активизировались.

Эту историю рассказал пользователь Фейсбука:

Мне позвонил мужчина, представился сотрудником Victoriabank.

Сообщил, что якобы на моё имя оформлен онлайн-кредит на 100 000 леев и пытался направить меня «для решения вопроса» по какой-то ссылке.

Звонили с этого номера +37378762282.

Это стандартная схема давления:

— запугать крупной суммой.

— вызвать панику.

— заставить перейти по ссылке или сообщить данные.

Я, конечно, не поверила и разговор прекратила.

Банки никогда не просят переходить по подозрительным ссылкам и сообщать коды из SMS.

Если вам звонят с подобной информацией — не переходите по ссылкам, не называйте данные и сразу кладите трубку.

Берегите себя и свои деньги.