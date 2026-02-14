В Молдове активизировались мошенники: звонят доверчивым гражданам под видом банковских работников

Будьте осторожны! Мошенники активизировались.
Эту историю рассказал пользователь Фейсбука:
Мне позвонил мужчина, представился сотрудником Victoriabank.
Сообщил, что якобы на моё имя оформлен онлайн-кредит на 100 000 леев и пытался направить меня «для решения вопроса» по какой-то ссылке.
Звонили с этого номера +37378762282.
Это стандартная схема давления:
— запугать крупной суммой.
— вызвать панику.
— заставить перейти по ссылке или сообщить данные.
Я, конечно, не поверила и разговор прекратила.
Банки никогда не просят переходить по подозрительным ссылкам и сообщать коды из SMS.
Если вам звонят с подобной информацией — не переходите по ссылкам, не называйте данные и сразу кладите трубку.
Берегите себя и свои деньги.