Эксперт Кокорин: затопление не грозит Петербургу еще минимум 200 лет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Повышение уровня мирового океана, вызванное глобальным потеплением, в этом и следующем веке не угрожает Петербургу, защищенному дамбой. Однако в случае подъема уровня океана на 5 м в XXIII веке может возникнуть серьезная угроза, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Как сообщалось ранее, климат на Земле становится все ближе к «точке невозврата», после которой неконтролируемое глобальное потепление уже невозможно остановить. К такому выводу пришли ученые из американской организации Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA) и Потсдамского института, опубликованном в газете The Guardian.
«Петербург в XXI веке и даже в XXII веке, конечно, не затопит. Но могут возникать проблемы за дамбой, поскольку там будет небольшое повышение уровня моря. Как вы знаете, берега там очень плоские. Есть уже соответствующие карты вероятного подтопления к концу века. Это небольшая береговая полоса, но тем не менее это есть. Большего Петербургу не грозит», — считает Кокорин.
По его словам, в этом веке для города проблема будет скорее в подтоплении исторического центра из-за более сильного выпадения осадков.
«Если же говорить про далекое будущее, XXII-XXIII век, то потенциально может быть довольно серьезная угроза. Речь идет о возможном подъеме уровня мирового океана метров на пять. Тогда и Балтийское море поднимется на два-три метра. Но тогда, может быть, будет совершенно иная дамба, гораздо более сильная», — заключил климатолог.