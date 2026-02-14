Эксперт Кокорин: затопление не грозит Петербургу еще минимум 200 лет

«Петербург в XXI веке и даже в XXII веке, конечно, не затопит. Но могут возникать проблемы за дамбой, поскольку там будет небольшое повышение уровня моря. Как вы знаете, берега там очень плоские. Есть уже соответствующие карты вероятного подтопления к концу века. Это небольшая береговая полоса, но тем не менее это есть. Большего Петербургу не грозит», — считает Кокорин.