Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог

«Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. Например, если говорить про зиму… то зимы, конечно, становятся более теплыми. Кто внимательно следит за коммунальным хозяйством, тот видит, что отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой», — рассказал Константинов.