Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
Климатолог подчеркнул, что тенденция сокращения отопительного периода прослеживается в цифрах не только в Москве, но и во многих других городах России.
«Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. Например, если говорить про зиму… то зимы, конечно, становятся более теплыми. Кто внимательно следит за коммунальным хозяйством, тот видит, что отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой», — рассказал Константинов.