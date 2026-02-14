Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зима в Москве стала более теплой, заявил климатолог

Климатолог Константинов: зима в Москве стала менее продолжительной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Зима в Москве стала менее продолжительной и более теплой, отопительный период сократился примерно на 15 дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

Климатолог подчеркнул, что тенденция сокращения отопительного периода прослеживается в цифрах не только в Москве, но и во многих других городах России.

«Последствия глобального потепления начинают затрагивать москвичей уже сейчас. Например, если говорить про зиму… то зимы, конечно, становятся более теплыми. Кто внимательно следит за коммунальным хозяйством, тот видит, что отопительный период за последние десятилетия сократился где-то на 15 дней. То есть зима становится менее продолжительной и более теплой», — рассказал Константинов.