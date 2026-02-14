Движение на нескольких трассах ограничили в Казахстане из-за непогоды

Как сообщили в пресс-службу КазАвтоЖол, 14 февраля в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:
Алматинская область: Астана-Караганда-Алматы км. 955−1121, уч. (гр. Жамбылской обл. -с. Курты);
Жамбылская область: Астана-Караганда-Алматы км. 893−955, уч. (с. Бурылбайтал-гр. Алматинской области);
Ориентировочное время открытия дороги — 15 февраля 2026 года в 07:00.
Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Конаев-Курты км. 0−67 (уч. Конаев — Курты).
Ориентировочное время открытия дороги — 15 февраля 2026 года в 07:00.