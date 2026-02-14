Ричмонд
Движение на нескольких трассах ограничили в Казахстане из-за непогоды

Движение на нескольких трассах ограничили в Казахстане из-за непогоды. Сообщается, что ограничение введено для всех видов автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службу КазАвтоЖол, 14 февраля в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

Алматинская область: Астана-Караганда-Алматы км. 955−1121, уч. (гр. Жамбылской обл. -с. Курты);

Жамбылская область: Астана-Караганда-Алматы км. 893−955, уч. (с. Бурылбайтал-гр. Алматинской области);

Ориентировочное время открытия дороги — 15 февраля 2026 года в 07:00.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Конаев-Курты км. 0−67 (уч. Конаев — Курты).

Ориентировочное время открытия дороги — 15 февраля 2026 года в 07:00.