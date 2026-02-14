Ужасное падение спортсменки на Олимпиаде в Италии стоило ей пяти операций

Четырехкратная олимпийская чемпионка и одна из самых успешных горнолыжниц в истории Линдси Вонн находится на этапе сложного медицинского восстановления после катастрофического падения, произошедшего 8 февраля 2026 года во время соревнований по скоростному спуску на ХХV зимних Олимпийских играх в Италии. По состоянию на 13 февраля американская спортсменка, которой исполнилось 41 год, сообщила о необходимости проведения дополнительных операций: одна из них запланирована на 14 февраля в итальянском городе Тревизо, где она проходит лечение с 9 февраля, а еще одно, уже пятое хирургическое вмешательство ожидает ее после возвращения в Соединенные Штаты.