Ужасное падение спортсменки на Олимпиаде в Италии стоило ей пяти операций

Линдси Вонн, 41-летняя легенда горнолыжного спорта, получила тяжелую травму 8 февраля 2026 года на Олимпиаде в Италии после падения в скоростном спуске. Диагностированы перелом ноги, повреждение колена и черепно-мозговая травма. В больнице Тревизо спортсменка перенесла две операции, третья запланирована на 14 февраля, четвертая и пятая — после возвращения в США. Восстановление обещает быть длительным и сложным.
Линдси Вонн предстоит серия хирургических вмешательств после тяжелой травмы на Олимпиаде-2026.
Четырехкратная олимпийская чемпионка и одна из самых успешных горнолыжниц в истории Линдси Вонн находится на этапе сложного медицинского восстановления после катастрофического падения, произошедшего 8 февраля 2026 года во время соревнований по скоростному спуску на ХХV зимних Олимпийских играх в Италии. По состоянию на 13 февраля американская спортсменка, которой исполнилось 41 год, сообщила о необходимости проведения дополнительных операций: одна из них запланирована на 14 февраля в итальянском городе Тревизо, где она проходит лечение с 9 февраля, а еще одно, уже пятое хирургическое вмешательство ожидает ее после возвращения в Соединенные Штаты.
Инцидент, прервавший одно из ключевых соревнований Олимпиады, произошел спустя тринадцать секунд после старта гонки. Вонн зацепила флажок разметки трассы, потеряла равновесие и упала с высокой скоростью. Организаторы немедленно приостановили состязание. Спортсменку эвакуировали с места происшествия медицинским вертолетом. Предварительный диагноз включал тяжелый перелом ноги, серьезное повреждение коленного сустава и черепно-мозговую травму в результате удара головой о поверхность трассы.
В больнице Тревизо Вонн уже перенесла три хирургических вмешательства, направленных на стабилизацию состояния конечности. Несмотря на постепенное улучшение самочувствия, по ее словам, она остается преимущественно обездвиженной и ожидает окончательного определения реабилитационного протокола. Спортсменка выразила благодарность итальянскому медицинскому персоналу, членам своей семьи и болельщикам за поддержку, оказанную в первые дни пребывания в клинике. Наблюдение за выступлениями сборной США на Олимпийских играх стало для нее важным психологическим стимулом в период вынужденного простоя.
Линдси Вонн занимает второе место в истории Кубка мира по горнолыжному спорту по количеству побед на этапах — на ее счету восемьдесят четыре триумфа. Ее участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии рассматривалось как возможное завершающее выступление в многолетней спортивной карьере, отмеченной неоднократными травмами и возвращениями на высший уровень.
Врачи и реабилитологи предупреждают, что восстановление после полученных повреждений потребует продолжительного времени и будет сопряжено с неопределенностью относительно полного возвращения к прежней физической форме. Состояние спортсменки продолжает находиться под наблюдением специалистов, а дальнейшие этапы лечения будут определены после получения детальных результатов визуализационных исследований.
Случай Линдси Вонн вновь привлек внимание к вопросам безопасности на трассах скоростных дисциплин горнолыжного спорта и подчеркнул хрупкость карьеры даже самых опытных атлетов перед лицом непредвиденных обстоятельств. Мировое спортивное сообщество выражает надежду на успешное преодоление этого испытания выдающейся американской лыжницей.