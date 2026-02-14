Ричмонд
Александр Розенбаум заработал на пиве почти 37 млн рублей

74-летний народный артист России Александр Розенбаум нарастил выручку в пивном бизнесе, но столкнулся с убытками в сегменте безалкогольных напитков.

По данным SHOT, компания артиста «Главрозпиво», специализирующаяся на производстве пенного, по итогам прошлого года получила 36,6 млн рублей выручки. Чистая прибыль составила 3,2 млн рублей.

При этом другой актив музыканта — компания «Арго», выпускающая безалкогольные напитки, — сработала в минус. Убыток за отчётный период достиг 260 тысяч рублей. Сам Розенбаум, несмотря на доходы от продажи пива, алкоголя не употребляет. После пережитой в 1992 году клинической смерти он, по собственным словам, полностью отказался от вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни.

А петербургская сеть баров артиста, где подаётся продукция «Главрозпива», судилась с коммунальными службами из-за задолженности почти в 400 тысяч рублей. Суд тогда поддержал представителей ЖКХ.

Ранее сообщалось, что запланированный концерт Александра Розенбаума в Сургуте был отменён без объяснения причин. В официальном сообщении говорится лишь об отмене мероприятия, без каких-либо разъяснений причин такого решения. Организаторы предоставили зрителям информацию и рекомендации по процедуре возврата билетов. Примечательно, что отмена коснулась исключительно сургутского концерта.

