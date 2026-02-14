Александр Розенбаум заработал на пиве почти 37 млн рублей

При этом другой актив музыканта — компания «Арго», выпускающая безалкогольные напитки, — сработала в минус. Убыток за отчётный период достиг 260 тысяч рублей. Сам Розенбаум, несмотря на доходы от продажи пива, алкоголя не употребляет. После пережитой в 1992 году клинической смерти он, по собственным словам, полностью отказался от вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни.