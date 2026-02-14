В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского

«Можно предположить, что будут особенно востребованы креативность и инновационное мышление. То есть, говоря русским языком, это способность предлагать нестандартные идеи и принимать нестандартные решения. Таких людей на самом деле очень мало, и, как правило, именно они делают известные открытия. Кроме того, будут особенно востребованы творческие способности, как раз связанные с человеческими эмоциями, что пока недоступно ИИ в полной мере. Здесь идет речь о талантливых художниках, композиторах и писателях», — подытожила Ромашкина.