Жительница Воронежа получила компенсацию за гул из подвала

Монотонный звук преследовал жительницу многоэтажки на Московском проспекте. Она вызвала экспертов, которые провели замеры в ночное время. Уровень шума превысил нормативы.
Строительно-техническая экспертиза выяснила, что гул шел из-за неправильной установки труб горячего водоснабжения. После этого жительница обратилась в суд с требованием провести работы по диагностике циркуляционных насосов, установить демпфирующие прокладки на опорах под трубопроводом, смонтировать эластичные гильзы для труб и выплатить ей компенсацию морального вреда и штраф. Суд иск поддержал.
Но на этом история не завершилась. Для исполнения судебного решения потребовалась помощь приставов. Только после введения в отношении УК ограничения на внесение изменений в ЕГРЮЛ и распоряжение транспортными средствами и взыскания исполнительского сбора удалось добиться принятия мер для снижения уровня шума и выплаты компенсации.