Жительница Воронежа получила компенсацию за гул из подвала

Но на этом история не завершилась. Для исполнения судебного решения потребовалась помощь приставов. Только после введения в отношении УК ограничения на внесение изменений в ЕГРЮЛ и распоряжение транспортными средствами и взыскания исполнительского сбора удалось добиться принятия мер для снижения уровня шума и выплаты компенсации.