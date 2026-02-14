Жертва «схемы Долиной» осталась без квартиры в Москве, но с ипотекой на 12,6 млн

Жильё продавала интеллигентная на вид женщина с высшим образованием. Она пояснила, что хочет переехать поближе к родственникам, поэтому продаёт квартиру. При сделке женщина даже принесла справки из психо- и наркодиспансеров. В итоге договор был подписан. Но дальше включилась «схема Долиной». Продавец отказалась покидать квартиру и обратилась в полицию. По её словам, деньги она отправила мошенникам и теперь съезжать не будет.
Алла пыталась выписать из квартиры продавца через суд. Но ответчик подал встречный иск о расторжении договора купли-продажи. Экспертиза показала, что владелица квартиры не могла понимать значение своих действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». Суд принял решение отменить сделку. Теперь Алла осталась без квартиры, без денег, но с ипотекой — платить ей приходится по 90 тысяч рублей в месяц.
Ранее пенсионерка из Красноярского края отозвала свой иск о расторжении сделки с недвижимостью по схеме Долиной после откровенного разговора с представителем ответчиков. Осенью 2024 года пожилая женщина реализовала свою квартиру в Сосновоборске за 3,6 миллиона рублей. Покупателями выступили родственники военнослужащего, который на данный момент находится в зоне СВО. Однако пенсионерка тоже отказалась съезжать. Но здесь история закончилась благополучно для покупателей.
