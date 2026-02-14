Жертва «схемы Долиной» осталась без квартиры в Москве, но с ипотекой на 12,6 млн

Жильё продавала интеллигентная на вид женщина с высшим образованием. Она пояснила, что хочет переехать поближе к родственникам, поэтому продаёт квартиру. При сделке женщина даже принесла справки из психо- и наркодиспансеров. В итоге договор был подписан. Но дальше включилась «схема Долиной». Продавец отказалась покидать квартиру и обратилась в полицию. По её словам, деньги она отправила мошенникам и теперь съезжать не будет.