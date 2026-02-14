ВС США нанесли удар по судну в Карибском бассейне

Соединенные Штаты в очередной раз атаковали судно, которое якобы участвовало в контрабанде наркотиков. Все произошло в Карибском бассейне. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США.
«Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Карибском бассейне и занималось операциями по торговле наркотиками», — сказано в сообщении в X.
Как уточняется в заявлении, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.
Напомним, 1 января США атаковали сразу две лодки в Карибском море около Венесуэлы, на которых якобы перевозили запрещенные вещества. Тогда погибли пять человек.
В конце января Соединенные Штаты по той же причине атаковали судну в восточной части Тихого океана. Тогда также не обошлось без жертв. Известно о двух погибших, однако один человек выжил.
Тем временем сами США начали нести потери в операциях по борьбе с наркокартелями. Погибший десантник выпал за борт с корабля Iwo Jima в районе Карибского бассейна на прошлой неделе, 7 февраля.