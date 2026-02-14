Женщина лишилась квартиры по «схеме Долиной», за которую продолжает платить ипотеку

Жительница Москвы лишилась квартиры по «схеме Долиной», однако за ипотеку она все еще продолжает платить по 90 тысяч рублей ежемесячно. Об этом в субботу, 14 февраля, рассказали в Telegram-канале Baza.
Женщина по имени Алла подыскивала жилье своему сыну. В итоге она нашла наиболее подходящий вариант на юге Москвы — двухкомнатную квартиру за 12,6 миллиона рублей.
Жилье продавала образованная москвичка. Причину переезда она связала с желанием перебраться ближе к родственникам.
На сделке собственница показала справки, договор купли-продажи был подписан. После выезжать из квартиры она отказалась. Алла пыталась выписать женщину из квартиры через суд.
Тогда продавец подала иск о расторжении договора. Было вынесено заключение, что в день сделки владелица квартиры страдала «эмоционально-лабильным расстройством на фоне гипертонии».
Это и стало основанием для суда, чтобы признать сделку недействительной. Алла намерена оспаривать это решение, уточнили в публикации.
Дело о квартире певицы Ларисы Долиной планируется включить в учебные программы для студентов юридических факультетов. В вузах хотят изменить подход к анализу рисков на рынке.