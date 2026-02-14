В Госдуме придумали, как бороться с нерадивыми коммунальщиками

Законопроект был направлен на рассмотрение в правительство РФ 14 февраля. Текст документа доступен в распоряжении «РИА Новости». «За повторное нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений должностные лица будут подвергаться наказанию в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц штраф будет составлять от 150 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказано в пояснительной записке.