В Госдуме придумали, как бороться с нерадивыми коммунальщиками

Законопроект был направлен на рассмотрение в правительство РФ 14 февраля. Текст документа доступен в распоряжении «РИА Новости». «За повторное нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений должностные лица будут подвергаться наказанию в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц штраф будет составлять от 150 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказано в пояснительной записке.
Инициатива предусматривает увеличение штрафов за первичные нарушения в содержании и ремонте жилых домов и помещений. Для должностных лиц размер штрафа предлагается увеличить с 4−5 тысяч до 20−30 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 50 до 100 тысяч рублей.
Также законопроект предлагает усилить административную ответственность за нарушения при поставках коммунальных услуг, таких как вода, тепло и электричество. Для должностных лиц штраф может составить до 30 тыс. рублей. В случае повторного нарушения предлагается ввести более строгие меры: штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от полугода до года. Для юридических лиц предлагается увеличить штрафы на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.