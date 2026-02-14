В России капибары подорожали до двух миллионов рублей

«Конечно, мы тоже вовлечены в эту проблему. Еще несколько лет назад капибары стоили по 100−200 тысяч, сейчас их стоимость доходит до двух миллионов. К нашему огромному сожалению, в Ленинградском зоопарке остался лишь один самец Ермак, возрастная самка капибары Кайса умерла от острой сердечной недостаточности», — рассказали РИА Новости в Ленинградском зоопарке.