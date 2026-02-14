Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии стали чаще покупать магические атрибуты: спрос на осиновые колья, куклы вуду и обереги взлетел как минимум в 2 раза

Спрос на осиновые колья в Башкирии за год вырос в 3,3 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2025 году вдвое вырос спрос на покупку магических атрибутов. Об этом со ссылкой на данные аналитиков IT-компании «АТОЛ Онлайн» сообщил РБК-Уфа.

Наибольший рост за год показали осиновые колья — их стали покупать в 3,3 раза чаще. Средняя цена такого товара составила 368 рублей, что на 21% выше, чем в 2024 году. Спрос на куклы вуду увеличился в 2,2 раза, обереги стали приобретать в 2,1 раза чаще, а стеклянные шары — в 1,9 раза.

Аналитики также подсчитали средние цены на популярные магические товары в прошлом году. Шаманский бубен обходился жителям республики в среднем в 2379 рублей (средний чек вырос на 15%), кукла вуду — 815 рублей (+1%), биолокационные рамки — 601 рубль (+14%), наборы рун — 596 рублей (+4%). Карты Таро, напротив, подешевели на 10% — до 498 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.