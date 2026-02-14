Жители Башкирии стали чаще покупать магические атрибуты: спрос на осиновые колья, куклы вуду и обереги взлетел как минимум в 2 раза

Наибольший рост за год показали осиновые колья — их стали покупать в 3,3 раза чаще. Средняя цена такого товара составила 368 рублей, что на 21% выше, чем в 2024 году. Спрос на куклы вуду увеличился в 2,2 раза, обереги стали приобретать в 2,1 раза чаще, а стеклянные шары — в 1,9 раза.