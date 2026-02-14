Эксперт объяснил, от чего зависят сроки капитального ремонта домов в Минске

Сроки капитального ремонта жилья могут значительно различаться, пишет агентство «Минск-Новости».
Предусмотренные проектами сроки работ по разным объектам могут различаться почти в два раза. Конкретные примеры привел директор ЖКХ Заводского района, депутат Мингорсовета Михаил Варикаш.
Капремонт дома № 1 на улице Герасименко начался в ноябре 2025 года, а завершить его планируется в августе 2026 года. В этом же месяце намечено сдать дом № 4 на улице Искалиева, но работы в нем начнутся в марте текущего года.
Площадь здания — главное, от чего зависит продолжительность капремонта. Дом на Герасименко почти в семь раз больше, чем на Искалиева.
Специалист сказал, что по отдельным домам нормативные сроки могут быть превышены. Происходит это, например, из-за того, что отдельные собственники затягивают с предоставлением доступа в квартиры. Еще одна причина — выявляются скрытые, не обнаруженные при обследовании дома дефекты. В результате в проектную документацию вносятся изменения, и она заново проходит экспертизу.
