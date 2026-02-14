Ричмонд
Эксперт объяснил, от чего зависят сроки капитального ремонта домов в Минске

Специалист сказал, почему сроки капремонта домов могут значительно различаться.

Источник: Комсомольская правда

Сроки капитального ремонта жилья могут значительно различаться, пишет агентство «Минск-Новости».

Предусмотренные проектами сроки работ по разным объектам могут различаться почти в два раза. Конкретные примеры привел директор ЖКХ Заводского района, депутат Мингорсовета Михаил Варикаш.

Капремонт дома № 1 на улице Герасименко начался в ноябре 2025 года, а завершить его планируется в августе 2026 года. В этом же месяце намечено сдать дом № 4 на улице Искалиева, но работы в нем начнутся в марте текущего года.

Площадь здания — главное, от чего зависит продолжительность капремонта. Дом на Герасименко почти в семь раз больше, чем на Искалиева.

Специалист сказал, что по отдельным домам нормативные сроки могут быть превышены. Происходит это, например, из-за того, что отдельные собственники затягивают с предоставлением доступа в квартиры. Еще одна причина — выявляются скрытые, не обнаруженные при обследовании дома дефекты. В результате в проектную документацию вносятся изменения, и она заново проходит экспертизу.

Ранее мы писали, что Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Еще рассказали, что белорусский богатырь Вячеслав Хоронеко дал советы, что есть и пить для сохранения здоровья и силы.

Прочитайте про резкую смену погоды в Беларуси из-за воздуха с Арктики: «Дождь, снег и похолодание до −20».

Тем временем снимавшийся в Минске сериал «Каменская» перезагружают — кто заменит Елену Яковлеву.

