Эксперт объяснил, от чего зависят сроки капитального ремонта домов в Минске

Специалист сказал, что по отдельным домам нормативные сроки могут быть превышены. Происходит это, например, из-за того, что отдельные собственники затягивают с предоставлением доступа в квартиры. Еще одна причина — выявляются скрытые, не обнаруженные при обследовании дома дефекты. В результате в проектную документацию вносятся изменения, и она заново проходит экспертизу.