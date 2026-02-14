В Каслинский район 23-километровым крестным ходом принесли местную святыню

В субботу, 14 февраля 2026 года, в Каслинском районе прошёл крестный ход. Верующие прошли 23 километра от Знаменского храма села Воскресенское до Сретенский придел храма Покрова Пресвятой Богородицы села Булзи. Об этом сообщили в Челябинской митрополии.
Сюда, спустя 94 года, вернули местную святыню — икону Сретения Господня. Её написали в конце XIX столетия специально для Сретенского придела Покровской церкви. В 1932 году, в честь пятнадцатилетия Октябрьской революции, церковь была закрыта. Священник и псаломщица пытались ее защитить, однако были приговорены за антисоветскую деятельность.
Прихожане унесли святыни к себе домой, спасая их от уничтожения. Икону забрала к себе местная жительница. Почти шесть десятилетий образ находился в их семье, затем свыше 30 лет — в Знаменском храме села Воскресенское, с условием, что он вернется в Булзи.
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий дал свое благословение на передачу образа к празднику Сретения Господня. В день возвращения иконы в Покровском храме прошла праздничная Литургия, а также состоялась Сретенская ярмарка.