Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каслинский район 23-километровым крестным ходом принесли местную святыню

Верующие ждали этого события более 90 лет.

Источник: Челябинская митрополия

В субботу, 14 февраля 2026 года, в Каслинском районе прошёл крестный ход. Верующие прошли 23 километра от Знаменского храма села Воскресенское до Сретенский придел храма Покрова Пресвятой Богородицы села Булзи. Об этом сообщили в Челябинской митрополии.

Сюда, спустя 94 года, вернули местную святыню — икону Сретения Господня. Её написали в конце XIX столетия специально для Сретенского придела Покровской церкви. В 1932 году, в честь пятнадцатилетия Октябрьской революции, церковь была закрыта. Священник и псаломщица пытались ее защитить, однако были приговорены за антисоветскую деятельность.

Прихожане унесли святыни к себе домой, спасая их от уничтожения. Икону забрала к себе местная жительница. Почти шесть десятилетий образ находился в их семье, затем свыше 30 лет — в Знаменском храме села Воскресенское, с условием, что он вернется в Булзи.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий дал свое благословение на передачу образа к празднику Сретения Господня. В день возвращения иконы в Покровском храме прошла праздничная Литургия, а также состоялась Сретенская ярмарка.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше