В Каслинский район 23-километровым крестным ходом принесли местную святыню

Прихожане унесли святыни к себе домой, спасая их от уничтожения. Икону забрала к себе местная жительница. Почти шесть десятилетий образ находился в их семье, затем свыше 30 лет — в Знаменском храме села Воскресенское, с условием, что он вернется в Булзи.