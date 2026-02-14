Ричмонд
Ростовчанин хотел купить авто из Европы и перевел мошеннику более 1,9 млн рублей

В Ростове задержали подозреваемого в афере с авто из Европы на 1,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 54-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве при «покупке автомобиля из Европы» на сумму более 1,9 млн рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД в субботу, 14 февраля.

— Потерпевший рассказал, что хотел приобрести автомобиль из Европы, но в итоге лишился более 1,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении полиции.

По данным МВД, 43-летний ростовчанин в конце декабря прошлого года связался с человеком, который предлагал услуги по покупке машин на одном из европейских аукционов. И после разговора перевел деньги под предлогом оплаты автомобиля и гарантированной поставки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

