Ростовчанин хотел купить авто из Европы и перевел мошеннику более 1,9 млн рублей

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 54-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве при «покупке автомобиля из Европы» на сумму более 1,9 млн рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД в субботу, 14 февраля.
— Потерпевший рассказал, что хотел приобрести автомобиль из Европы, но в итоге лишился более 1,9 миллиона рублей, — говорится в сообщении полиции.
По данным МВД, 43-летний ростовчанин в конце декабря прошлого года связался с человеком, который предлагал услуги по покупке машин на одном из европейских аукционов. И после разговора перевел деньги под предлогом оплаты автомобиля и гарантированной поставки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.