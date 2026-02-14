Ливни смыли асфальт: Ташкент снова утонул в ямах

Город растёт, строятся новые кварталы, торговые центры, развязки. Но инфраструктура — это не только перерезание ленточек на открытии. Это ещё и повседневная безопасность. Но пока, к сожалению, после каждого дождя Ташкент превращается в полосу препятствий. Сколько ещё пробитых шин нужно, чтобы ямы начали заделывать по регламенту, а не по принципу «когда дойдёт очередь»?