Ливни смыли асфальт: Ташкент снова утонул в ямах

Подобные ситуации зафиксированы в Юнусабадском районе возле ТЦ High Town City, в Чиланзарском районе на обводной дороге возле массива «Алгоритм», а также ещё в десятке других точек города. Чего стоит только недавний случай с автобусом, который на днях застрял в яме у Северного вокзала — общественный транспорт буквально «провалился» в дорожную ловушку.
Дождь в данном случае лишь проявил то, что давно известно водителям: системной работы по устранению аварийных дефектов на дорогах в городе нет. Ямы появляются быстрее, чем их успевают латать, а некоторые из них «живут» неделями, если не месяцами.
Между тем в крупных мегаполисах мира действует чёткий регламент. В Лондоне, Москве, Сингапуре аварийные дефекты, способные привести к ДТП, должны устраняться в течение 24 часов. Если работы сложные — максимум в течение трёх дней. Потому что каждая такая яма — это риск аварии, повреждённые автомобили и потенциальные судебные иски к городским службам.
В Ташкенте же пока складывается ощущение, что борьба с ямами ведётся по принципу «как получится». Неужели так сложно наладить системную работу? Прописать чёткий регламент, определить ответственных и начать реально контролировать сроки?
Город растёт, строятся новые кварталы, торговые центры, развязки. Но инфраструктура — это не только перерезание ленточек на открытии. Это ещё и повседневная безопасность. Но пока, к сожалению, после каждого дождя Ташкент превращается в полосу препятствий. Сколько ещё пробитых шин нужно, чтобы ямы начали заделывать по регламенту, а не по принципу «когда дойдёт очередь»?