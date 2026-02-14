Ричмонд
Три выходных подряд ждут нижегородцев в честь 23 февраля

Неделя после Дня защитника Отечества окажется короткой.

Источник: Живем в Нижнем

В 2026 году День защитника Отечества приходится на понедельник, поэтому нижегородцев ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля. Об этом говорят данные производственного календаря.

Трехдневные выходные ждут граждан, которые работают по стандартному пятидневному графику. Таким образом, нижегородцы будут отдыхать в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля, и в понедельник, 23 февраля.

При этом пятница перед длинными выходными не будет сокращенной. Неделя после Дня защитника Отечества окажется короткой и составит всего четыре рабочих дня.

В начале марта нижегородцев и их соотечественников будут ждать еще одни трехдневные выходные в связи с празднованием Международного женского дня.