Три выходных подряд ждут нижегородцев в честь 23 февраля

В 2026 году День защитника Отечества приходится на понедельник, поэтому нижегородцев ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля. Об этом говорят данные производственного календаря.
Трехдневные выходные ждут граждан, которые работают по стандартному пятидневному графику. Таким образом, нижегородцы будут отдыхать в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля, и в понедельник, 23 февраля.
При этом пятница перед длинными выходными не будет сокращенной. Неделя после Дня защитника Отечества окажется короткой и составит всего четыре рабочих дня.
В начале марта нижегородцев и их соотечественников будут ждать еще одни трехдневные выходные в связи с празднованием Международного женского дня.