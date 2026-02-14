В омском аэропорту появилось специальное «место для поцелуев»

В омском аэропорту имени Карбышева появилось новое «место силы» — наклейка «Место для поцелуев и тёплых объятий».
Автором идеи выступил сам аэропорт. По их мнению, именно здесь искренние чувства проявляются чаще, чем где бы то ни было.
"Здесь нет пафоса и постановочных кадров. Здесь люди говорят главные слова так, как будто больше никогда не увидятся. Здесь объятия — это не традиция, а самый желанный жест.
Кто-то держится друг за друга перед долгой разлукой, а кто-то боится разжать руки после долгожданной встречи.
Мы знаем, что вот здесь, за несколько секунд до того, как улетающий пассажир обернётся, чтобы помахать на прощание, и пройдёт в зону досмотра, и есть настоящее место силы", — написано в публикации в телеграм-канале аэропорта.
Как уточнили Om1 Омск в пресс-службе аэропорта «Омск-Центральный», наклейка находится в терминале В, в зоне регистрации, прямо перед зоной контроля. Добавим, что в центре Омска также есть место для поцелуев, оно находится на улице Ильинской, около ЖК «Новый Пионер».