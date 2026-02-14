В Татарстане планируют лесовосстановление на площади 2,55 тысячи гектаров

В 2026 году в Татарстане планируют масштабное лесовосстановление на площади 2,55 тысячи гектаров. Из них 1,2 тысячи гектаров восстановят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.
Посадка лесных культур запланирована на 1,2 тысячи гектаров. На 1,348 тысячи гектаров пройдет естественное лесовосстановление, а на двух гектарах — комбинированное.
Зарипов заявил, что продолжается системная работа по восстановлению лесных богатств. Особое внимание будет уделено заготовке семян и выращиванию качественного посадочного материала в питомниках, что повысит приживаемость и устойчивость лесов.
По нацпроекту планируется заготовить не менее 11,455 тонн семян лесных растений и ухаживать за объектами семеноводства на площади 488,2 гектара. Также планируется перевести в лесные земли культуры на 1,5 тысячи гектаров и закупить лесокультурную и лесопожарную технику.
Зарипов отметил, что сбор семян уже начался, и что они собирают и перерабатывают лесосеменное сырье хвойных пород. За последние пять лет в Татарстане восстановили и развели леса на площади 17,5 тысячи гектаров.