В Татарстане планируют лесовосстановление на площади 2,55 тысячи гектаров

Из них 1,2 тысячи гектаров восстановят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Татарстане планируют масштабное лесовосстановление на площади 2,55 тысячи гектаров. Из них 1,2 тысячи гектаров восстановят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

Посадка лесных культур запланирована на 1,2 тысячи гектаров. На 1,348 тысячи гектаров пройдет естественное лесовосстановление, а на двух гектарах — комбинированное.

Зарипов заявил, что продолжается системная работа по восстановлению лесных богатств. Особое внимание будет уделено заготовке семян и выращиванию качественного посадочного материала в питомниках, что повысит приживаемость и устойчивость лесов.

По нацпроекту планируется заготовить не менее 11,455 тонн семян лесных растений и ухаживать за объектами семеноводства на площади 488,2 гектара. Также планируется перевести в лесные земли культуры на 1,5 тысячи гектаров и закупить лесокультурную и лесопожарную технику.

Зарипов отметил, что сбор семян уже начался, и что они собирают и перерабатывают лесосеменное сырье хвойных пород. За последние пять лет в Татарстане восстановили и развели леса на площади 17,5 тысячи гектаров.