В Самаре полиция обнаружила в компьютерных клубах подростков без присмотра

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседы с подростками и их законными представителями. Были составлены административные протоколы. Пять родителей привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Кроме того, был составлен протокол за нахождения в клубе подростка в состоянии опьянения.