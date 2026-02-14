Ричмонд
Народ нищает, а власть активно занимает деньги: Государственный долг Молдовы только за месяц увеличился на 2 млрд леев

Реальные доходы населения съедаются инфляцией и ростом тарифов.

Источник: Комсомольская правда

К концу января 2026 года внутренний государственный долг Молдовы достиг 53,93 млрд леев, увеличившись почти на 2 млрд всего за один месяц. При этом уровень жизни населения остаётся низким, а бедность сохраняется.

Эксперты Insider Moldova отмечают ключевой дисбаланс: государство активно занимает деньги, но реальные доходы населения съедаются инфляцией и ростом тарифов. Социальные программы носят временный характер и не решают проблему системно.

Особенно остро ситуация ощущается в сельской местности и среди семей с детьми. Заимствования чаще направляются на покрытие текущих расходов и латание бюджетных дыр, а не на инвестиции в экономический рост, создание рабочих мест и снижение бедности.

Риск очевиден: чем выше долг, тем больше будущая нагрузка на бюджет и на налогоплательщиков, многие из которых уже сегодня живут на грани нищеты.

