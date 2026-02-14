Первый Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа» завершил полеты почти через 16 лет

В «Белавиа» рассказали, что он стал первым Boeing 737−300 в авиакомпании и эксплуатировался с июня 2008 года. За это время самолет провел в небе 31 463 часа и выполнил 17 173 рейса. Кстати, лайнер стал первым самолетом с васильком на киле.