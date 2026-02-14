Ричмонд
В Воронежской области отремонтируют пять школ в 2026 году

На эти цели выделят более 160 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области в 2026 году капитально отремонтируют пять школ, которые расположены в Воронеже, Лисках, Россоши, Хохольском и Репьевском районах. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона отметил, что в регионе активно проводят капитальный ремонт школ, колледжей, техникумов. В прошлом году только благодаря партийному проекту капитально отремонтировали 12 объектов — школ, детских садов и др. На модернизацию учебных заведений было выделено более 830 млн рублей.