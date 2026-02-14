Ричмонд
Бросилась перебегать дорогу: в Уфе 13-летнюю школьницу сбил водитель «Фольксвагена»

В Уфе 13-летняя школьница попала под колеса «Фольксваген Поло».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 февраля, около 16:00 в Ленинском районе Уфы произошло ДТП с участием ребенка. Водитель 1976 года рождения за рулем «Фольксваген Поло» сбил 13-летнюю девочку, которая пыталась перебежать проезжаю часть. После наезда автомобиль также врезался в препятствие.

Школьница с различными травмами обратилась за медицинской помощью. После осмотра и оказания необходимой помощи ее отпустили домой. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции начали административное расследование.

