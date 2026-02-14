41 млн руб получит Иркутская область на реализацию проектов по охране природы

Иркутская область громко заявила о себе на конкурсе грантов Президентского фонда природы. Наши земляки завоевали сразу семь грантов из 157 победивших проектов. Общая сумма поддержки — более 41 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
Кто же эти герои, которые покорили строгих экспертов? Марина Протопопова с исследованием редких реликтовых растений гор Южной Сибири, благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» с проектом «Три души Ольхона», АНО «Сила Байкала», которая возьмётся за очистку «Храмов природы» с особым вниманием к краснокнижным мхам и лишайникам. Не остались без внимания и пернатые обитатели региона: Дарья Кузнецова представит орнитологический сезон на Лебединых озёрах Окуная, а Виталий Рябцев поработает над сохранением легендарных орлов Байкала. Не менее важны проекты Марины Рихвановой («Лесная школа Калипсо луковичной») и Михаила Малышева («Лесохранитель Байкала»).
