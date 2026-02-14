Концерт Лолиты без объяснения причин отменили в Волгограде

В Волгограде отменен концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти 20 февраля 2026 года в Экспоцентре. На сайтах билетных операторов больше нельзя купить билеты на это мероприятие. В списке концертов на сайте певицы Волгоград тоже исчез. Никаких объяснений от исполнительницы не прозвучало.
В Волгограде это уже вторая отмена выступления Лолиты подряд. Не состоялся концерт и в марте 2025. Это связывают с плохой продажей билетов — многие места остались не раскупленными. Возможно, сказалось и общественное давление: в декабре прошлого года, когда в Волгограде появились афиши предстоящего концерта, общественники Волгограда вместе с ветеранами СВО записали обращение к прокурору региона с просьбой запретить выступление.
«Считаем невозможным ее выступление в России после ее участия в так называемой голой вечеринке во время СВО», — аргументировали тогда свою просьбу волгоградцы.