Миллиарды «в никуда»: силовики проверяют закупку дорожных камер на Кубани на 1,4 млрд рублей

В Краснодарском крае правоохранительные органы проверяют законность покупки аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации на сумму 1,4 млрд рублей, контракт на которые был заключен без проведения открытого конкурса.
По версии следствия, интересы единственного поставщика — ПАО «Ростелеком» — активно лоббировал ныне находящийся под следствием министр транспорта региона Алексей Переверзев. Примечательно, что заместителем директора в региональном филиале компании-поставщика является депутат Заксобрания Антон Аверьянов, ранее арестованный по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.
Проверка выявила серьезные нарушения: разница между стоимостью контракта и ценой у субпоставщика составила 355 млн рублей, закупка проводилась через оперштаб в заочной форме, что позволило избежать прозрачного тендера, из 2,7 тысяч камер, установленных в крае, на сентябрь 2025 года корректно работали лишь около 300. Новые комплексы монтировались без согласования с Госавтоинспекцией и зачастую не передавали данные для вынесения штрафов.
На данный момент правоохранители оценивают действия чиновников как реализацию принципа «лишь бы освоить деньги». Напомним, экс-министр Переверзев уже признал свою вину в рамках других коррупционных эпизодов.