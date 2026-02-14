Миллиарды «в никуда»: силовики проверяют закупку дорожных камер на Кубани на 1,4 млрд рублей

Проверка выявила серьезные нарушения: разница между стоимостью контракта и ценой у субпоставщика составила 355 млн рублей, закупка проводилась через оперштаб в заочной форме, что позволило избежать прозрачного тендера, из 2,7 тысяч камер, установленных в крае, на сентябрь 2025 года корректно работали лишь около 300. Новые комплексы монтировались без согласования с Госавтоинспекцией и зачастую не передавали данные для вынесения штрафов.