В Казахстане стартует пилот по бесплатному школьному питанию через Социальный кошелек

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Минпросвещения и Минцифры Казахстана опубликовали совместный приказ, который вводится в действие с 21 февраля 2026 года.

Источник: Sputnik

Документ предусматривает запуск пилотного проекта по бесплатному питанию для школьников через «Социальный кошелек». Уведомление о предоставлении бесплатного и льготного питания, формирование и активизация цифровых ваучеров, а также оплата за оказанные услуги будут через эту систему.

Для этого социальный педагог школы будет ежемесячно составлять списки учащихся, которым положена услуга по питанию.

«Для использования динамического QR-кода услугополучатель формирует его в Социальном кошельке и передает обучающемуся в электронном формате. Предъявляемый динамический QR-код считывается посредством бизнес-кошелька», — пояснили в ведомстве.

Срок действия цифрового ваучера — один учебный год. Оплата бесплатного и льготного питания производится по количеству обучающихся, получивших бесплатное льготное питание по данным табеля из Социального кошелька.

В стране половина школьников получает бесплатное питание в 2025—2026 учебном году.

Кто имеет право:

1,4 миллиона — ученики начальных классов;

285 тысяч — дети из социально уязвимых семей 5−11 классов.