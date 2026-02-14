В Казахстане стартует пилот по бесплатному школьному питанию через Социальный кошелек

Документ предусматривает запуск пилотного проекта по бесплатному питанию для школьников через «Социальный кошелек». Уведомление о предоставлении бесплатного и льготного питания, формирование и активизация цифровых ваучеров, а также оплата за оказанные услуги будут через эту систему.
Для этого социальный педагог школы будет ежемесячно составлять списки учащихся, которым положена услуга по питанию.
«Для использования динамического QR-кода услугополучатель формирует его в Социальном кошельке и передает обучающемуся в электронном формате. Предъявляемый динамический QR-код считывается посредством бизнес-кошелька», — пояснили в ведомстве.
Срок действия цифрового ваучера — один учебный год. Оплата бесплатного и льготного питания производится по количеству обучающихся, получивших бесплатное льготное питание по данным табеля из Социального кошелька.
В стране половина школьников получает бесплатное питание в 2025—2026 учебном году.
Кто имеет право:
1,4 миллиона — ученики начальных классов;
285 тысяч — дети из социально уязвимых семей 5−11 классов.