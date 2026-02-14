В Казахстане стартует пилот по бесплатному школьному питанию через Социальный кошелек

Документ предусматривает запуск пилотного проекта по бесплатному питанию для школьников через «Социальный кошелек». Уведомление о предоставлении бесплатного и льготного питания, формирование и активизация цифровых ваучеров, а также оплата за оказанные услуги будут через эту систему.