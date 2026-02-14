В Центральном округе Новосибирска усилили уборку снега

В Центральном округе Новосибирска проверили уборку дорог и тротуаров в ночную смену. По поручению мэра на выездном совещании обсудили работу МКУ «ДЭУ № 1» и корректировку технологии уборки из-за перепадов температуры и наледи. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.