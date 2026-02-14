В Центральном округе Новосибирска усилили уборку снега

В Центральном округе Новосибирска проверили уборку дорог и тротуаров в ночную смену. По поручению мэра на выездном совещании обсудили работу МКУ «ДЭУ № 1» и корректировку технологии уборки из-за перепадов температуры и наледи. Об этом сообщает Мэрия Новосибирска.
В периоды экстремальной погоды увеличивают количество техники и дорожных рабочих, продлевают смены.
В зимний период контролируется работа управляющих компаний: уборка снега с крыш и очистка дворовых территорий по графику. Ежедневно на улицах округа работает до 200 единиц техники и 80 дорожных рабочих, за сутки вывозят 7−9 тысяч кубометров снега.
В выходные уборка запланирована на улицах Фрунзе, Крылова, Ипподромской, Дуси Ковальчук, Северной, Сухарной, Депутатской, Щетинкина, Максима Горького и Челюскинцев.