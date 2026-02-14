В Крыму наиболее активные сейсмозоны расположены на южном побережье

В начале февраля Крыму о себе дало знать малоприятное природное явление — землетрясение, хоть и небольшое, но приятного мало.
Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в эфире радио «Комсомольская правда-Крым» сообщил:
— Крым находится на периферии основных сейсмических событий. И мощные землетрясения, как были в Турции в 2023 году, маловероятны.
Крупные литосферных плиты проходят по Центральной Турции, Адриатике, к Южным Балканам и дальше на Восток.
Самое уязвимое место полуострова — это зона континентального склона, то есть где есть резкое углубление морского дна.
— Тектонический шов, где и сконцентрирована основная часть сейсмособытий протягивается примерно от Севастополя, огибает мыс Сарыч, и уходит на Кавказ.
Чаще всего «трясет» в море в 20 — 40 км от берега. Но из правила есть исключения.
— В январе прошлого года мы зафиксировали порядка 15 толчков в районе Учан-Су.