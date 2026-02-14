Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подготовьте оригиналы документов»: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») сегодня, 14 февраля 2026 года, распространила важную информацию для казахстанцев касательно оригинала документов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Компания заверила, что постоянно работает над тем, чтобы ее сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы.

«В связи с этим 14 февраля с 21:00 до 08:00 15 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО “НИТ”. Для предотвращения возможных неудобств АО “НИТ” рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ», — следует из обращения, адресованного казахстанцам.

Как уточнили нам в пресс-службе АО «НИТ»:

  • цифровые документы могут быть частично недоступны с 00:00 до 02:00;
  • ограничения при получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) возможны с 21:00 до 00:00.

При этом отмечается, что в период технических работ портал eGov будет работать в штатном режиме.

Граждан поблагодарили за понимание и принесли извинения за возможные неудобства.