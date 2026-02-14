«Подготовьте оригиналы документов»: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Компания заверила, что постоянно работает над тем, чтобы ее сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы.
«В связи с этим 14 февраля с 21:00 до 08:00 15 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО “НИТ”. Для предотвращения возможных неудобств АО “НИТ” рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ», — следует из обращения, адресованного казахстанцам.
Как уточнили нам в пресс-службе АО «НИТ»:
- цифровые документы могут быть частично недоступны с 00:00 до 02:00;
- ограничения при получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) возможны с 21:00 до 00:00.
При этом отмечается, что в период технических работ портал eGov будет работать в штатном режиме.
Граждан поблагодарили за понимание и принесли извинения за возможные неудобства.