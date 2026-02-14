Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

В сентябре 2025 года завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. В составе линии работают 11 станций — от «ЗИЛа» в Даниловском районе до «Новомосковской» в Коммунарке. В том числе были открыты такие станции, как «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Ежедневно по линии совершается 90 тысяч поездок.