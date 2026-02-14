Ричмонд
Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

В июне началась проходка тоннелей Бирюлевской линии. Кроме того, продлевают Арбатско-Покровскую линию — от действующей станции «Щелковская» до «Гольянова».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод «Братеево») Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

В сентябре 2025 года завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. В составе линии работают 11 станций — от «ЗИЛа» в Даниловском районе до «Новомосковской» в Коммунарке. В том числе были открыты такие станции, как «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Ежедневно по линии совершается 90 тысяч поездок.

В 2025-м в эксплуатацию также ввели два электродепо: «Южное» и «Столбово».

Осенью 2025 года начали проходку тоннелей второго этапа Троицкой линии метро — южного участка длиной 16,8 километра с шестью станциями. Он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка.

«В июне стартовала проходка тоннелей Бирюлевской линии. Продлеваем Арбатско-Покровскую ветку — от действующей станции “Щелковская” до “Гольянова”, которая будет конечной», — отметил Мэр Москвы.

Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. В 2026 году планируется открыть первый участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В его составе будет пять станций.

Кроме того, продолжаются работы по сооружению станции «Достоевская» Кольцевой линии.

В целом на строительстве тоннелей метро одновременно работают 11 проходческих щитов.

«Всего в планах до конца 2032-го — строительство порядка 83 километров линий, 34 станций и трех новых электродепо Московского метрополитена», — резюмировал Сергей Собянин.

