Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод «Братеево») Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
В сентябре 2025 года завершили строительство первого этапа Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. В составе линии работают 11 станций — от «ЗИЛа» в Даниловском районе до «Новомосковской» в Коммунарке. В том числе были открыты такие станции, как «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Ежедневно по линии совершается 90 тысяч поездок.
В 2025-м в эксплуатацию также ввели два электродепо: «Южное» и «Столбово».
Осенью 2025 года начали проходку тоннелей второго этапа Троицкой линии метро — южного участка длиной 16,8 километра с шестью станциями. Он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка.
«В июне стартовала проходка тоннелей Бирюлевской линии. Продлеваем Арбатско-Покровскую ветку — от действующей станции “Щелковская” до “Гольянова”, которая будет конечной», — отметил Мэр Москвы.
Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. В 2026 году планируется открыть первый участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В его составе будет пять станций.
Кроме того, продолжаются работы по сооружению станции «Достоевская» Кольцевой линии.
В целом на строительстве тоннелей метро одновременно работают 11 проходческих щитов.
«Всего в планах до конца 2032-го — строительство порядка 83 километров линий, 34 станций и трех новых электродепо Московского метрополитена», — резюмировал Сергей Собянин.