Госсоветник Татарстана подчеркнул вклад в литературу и патриотизм поэта Джалиля

Джалиль был единственным писателем, удостоенным звания Героя СССР и лауреата Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь», написанных в фашистском плену. Его творчество отражает национальное и общечеловеческое начало, а стихи актуальны и сегодня.