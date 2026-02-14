Госсоветник Татарстана подчеркнул вклад в литературу и патриотизм поэта Джалиля

В преддверии 120-летия со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отметил его вклад в литературу и патриотизм.
Джалиль был единственным писателем, удостоенным звания Героя СССР и лауреата Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь», написанных в фашистском плену. Его творчество отражает национальное и общечеловеческое начало, а стихи актуальны и сегодня.
Шаймиев подчеркнул важность популяризации творчества Джалиля, включая его вклад в татарскую музыку и создание опер. В годы войны Джалиль, несмотря на плен, продолжал борьбу, создавая подпольную организацию. Его произведения, особенно «Моабитские тетради», раскрывают бесчеловечность фашизма и важность единства.
Джалиль — символ несгибаемого национального духа и гордости татарского народа. Он, вместе с Тукаем, объединяет татар по всему миру. Его наследие вдохновляет и учит, напоминая о необходимости оставлять значимый след в истории.