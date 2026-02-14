В Уфе продолжают сносить киоски

Перед сносом владельцу направили предписание с требованием убрать павильон в течение 10 дней самостоятельно. Поскольку предприниматель не исполнил предписание, администрация приняла решение о принудительном демонтаже. Работа по освобождению земельных участков от объектов с истекшими договорами аренды продолжается на постоянной основе в соответствии с нормативными актами, принятыми для улучшения городской среды.