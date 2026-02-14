Ричмонд
В Уфе продолжают сносить киоски

Еще один объект демонтировали в Калининском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы снесли киоск, расположенный рядом с коллективным садом № 25 на остановке «ОАО УМПО». Как сообщил глава района Газизьян Ахмедьянов, это часть системной работы по выявлению и ликвидации незаконных торговых точек.

Перед сносом владельцу направили предписание с требованием убрать павильон в течение 10 дней самостоятельно. Поскольку предприниматель не исполнил предписание, администрация приняла решение о принудительном демонтаже. Работа по освобождению земельных участков от объектов с истекшими договорами аренды продолжается на постоянной основе в соответствии с нормативными актами, принятыми для улучшения городской среды.

