Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова возложил цветы в Кумженской роще

Губернатор Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова-на-Дону возложил гирлянду Славы и цветы к мемориалу в Кумженской роще вместе с ветеранами, Героями России, участниками СВО, руководителями региона и жителями. Об этом он рассказал в соцсетях.
— В прошлом году защитники Отечества разных поколений предложили реконструировать мемориал. В преддверии Дня Победы мы зажгли здесь Вечный огонь, — отметил Юрий Борисович.
Глава региона напомнил, что именно с этого плацдарма на слиянии Дона и Мертвого Донца в феврале 1943 года Красная армия прорвалась в оккупированный город и погнала врага на запад.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что Ростов-на-Дону по праву носит звание «Города воинской славы», и призвал сохранять память о его защитниках и связь поколений.
