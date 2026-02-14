Ричмонд
Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова возложил цветы в Кумженской роще

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей с Днем освобождения Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова-на-Дону возложил гирлянду Славы и цветы к мемориалу в Кумженской роще вместе с ветеранами, Героями России, участниками СВО, руководителями региона и жителями. Об этом он рассказал в соцсетях.

— В прошлом году защитники Отечества разных поколений предложили реконструировать мемориал. В преддверии Дня Победы мы зажгли здесь Вечный огонь, — отметил Юрий Борисович.

Глава региона напомнил, что именно с этого плацдарма на слиянии Дона и Мертвого Донца в феврале 1943 года Красная армия прорвалась в оккупированный город и погнала врага на запад.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что Ростов-на-Дону по праву носит звание «Города воинской славы», и призвал сохранять память о его защитниках и связь поколений.

