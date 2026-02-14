Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова возложил цветы в Кумженской роще

Губернатор Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова-на-Дону возложил гирлянду Славы и цветы к мемориалу в Кумженской роще вместе с ветеранами, Героями России, участниками СВО, руководителями региона и жителями. Об этом он рассказал в соцсетях.