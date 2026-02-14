Диетолог посоветовала есть не больше трех блинов на Масленицу

Врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала есть не более двух-трёх блинов в день во время Масленицы. Она отметила, что это — безопасная норма при отсутствии серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом, инсулинорезистентности и нарушений артериального давления.