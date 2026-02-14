Диетолог посоветовала есть не больше трех блинов на Масленицу

Врач-диетолог Ирина Писарева посоветовала есть не более двух-трёх блинов в день во время Масленицы. Она отметила, что это — безопасная норма при отсутствии серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом, инсулинорезистентности и нарушений артериального давления.
— Важно помнить, что этот продукт не должен быть основным блюдом. Блины можно сделать дополнением. Например, поешьте сначала салат, богатый клетчаткой, после этого съедайте пару блинов, например, с запеченной курицей, — рассказала Ирина Писарева изданию NEWS.ru.
Главное во время праздничной недели — соблюдать умеренность и не переедать, даже если речь идет о традиционном угощении.