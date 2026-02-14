Спрос на флористов в Петербурге в январе вырос на 37%

«Сезонные всплески спроса на флористов в Санкт-Петербурге наблюдаются в основном в январе — примерно в полтора раза увеличивается количество вакансий для специалистов, а также в начале марта — почти на 20% больше предложений работы, чем в среднем ежемесячно в течение года», — отмечает директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.