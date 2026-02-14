Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей грозит нарушением работы ЖКТ, избыточным весом и заболеваниями сердца, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Частое употребление пельменей может стать причиной нарушения работы ЖКТ, привести к запорам, набору избыточной массой тела и спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пельмени являются традиционным и вкусным продуктом и не стоит от них отказываться. Достаточно соблюдать умеренность и осознанность при выборе и приготовлении.