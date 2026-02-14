Замглавы Минздрава сказала о ситуации с вирусом Нипах в Беларуси

О рисках распространения вируса Нипах и мерах санитарной защиты телеканалу ОНТ рассказала заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.
— Вирус Нипах, распространение его на территории Республики Беларусь минимально в силу особенностей и самого вируса, и в силу того, что отсутствует необходимый резервуар для его распространения, — сказала Нечай.
Она отметила, что в стране нет тропических летучих мышей, лисиц, но риск завоза из стран, которые неблагополучны по этой инфекции, существует.
Поэтому организована санитарная защита границ, осуществляется контроль за людьми, которые имеют признаки респираторных инфекций. Специалист подчеркнула, что система здравоохранения Беларуси располагает всеми ресурсами для диагностики опасных инфекций.
— Второй такой барьер на пути распространения этой инфекции и других инфекций в нашей стране — это оказание медицинской помощи, когда у каждого заболевшего изучают анамнез, — сказала замглавы Минздрава.
Если у человека в анамнезе указаны поездки в неблагополучные эндемичные страны, назначаются соответствующие диагностические исследования. Нечай отметила, что лабораторная база готова к диагностике и Нипах, и большого количества несвойственных для Республики Беларусь инфекционных заболеваний.
