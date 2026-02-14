Омский губернатор упростил назначение выплат многодетным

В субботу, 14 февраля, состоялось заседание регионального правительства. На нем под руководством губернатора Виталия Хоценко приняты решения, направленные на совершенствование системы социальной поддержки многодетных семей, сообщила пресс-служба областного минтруда.
В кабмине уточнили: одним из главных изменений стало введение беззаявительного порядка назначения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) многодетным семьям. Теперь родителям детей в таких семьях не нужно уже будет обращаться в МФЦ. специалисты будут назначать выплаты автоматически (при наличии в МФЦ сведений о номере счета для перечисления денег).
«Оптимизированы сроки оказания государственных услуг. Период принятия решения о регистрации семьи в качестве многодетной, а также об учете в ее составе новых членов, сокращен до восьми дней со дня представления всех необходимых документов. Ранее процедура занимала до 15 дней. При этом предусматривается возможность продления указанного срока на семь дней в случае непоступления сведений, запрашиваемых от внешних ведомств», — добавил минтруд.
По данным ведомства, в Омской области проживает 32 393 многодетные семьи, в них воспитываются 108 016 детей. Поддержка семей с детьми является приоритетным направлением нацпроекта «Семья», инициированного президентом.
Ранее мы писали, что Калачинск передал в собственность Омской области местный ледовый дворец.