Ростов отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Ростов-на-Дону вспоминает освобождение от фашистов в годовщину 14 февраля 1943 года.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону отметил 83-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в социальных сетях регионального МВД.

— 14 февраля 1943 года войска Южного фронта и партизаны сломили оборону вермахта. Началось изгнание врага, — говорится в публикации.

В МВД подчеркнули, что помнят тех, кто ценой жизни отстаивал свободу на донской земле. Фото: Александр Скрябин.

Во время оккупации город пережил две фазы ожесточенных боев с ноября 1941 по февраль 1943 года.

Также в сообщении упомянули трагедию Змиевской балки, где массово расстреливали мирных жителей и военнопленных. Сотрудники МВД подчеркнули, что помнят и чтут тех, кто ценой своей жизни защищал свободу на донской земле.

Напомним, губернатор Юрий Слюсарь 14 февраля возложил гирлянду Славы, цветы к мемориалу в Кумженской роще. В церемонии участвовали ветераны, Герои России, участники СВО, руководители региона и жители города.

