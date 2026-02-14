Ричмонд
Врач объяснила, почему целоваться полезно

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Пользу поцелуев для здоровья человека можно буквально измерить, утверждают врачи.

Поцелуи — это процесс, который оказывает измеримое физиологическое влияние на организм, рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

По ее словам, во время ласк активизируются зоны головного мозга, которые отвечают за удовольствие и привязанность. Это приводит к повышенному выбросу так называемых гормонов любви, удовольствия и радости — эндорфинов, дофамина и окситоцина.

«Эти нейромедиаторы способствуют снижению уровня стресса, уменьшению тревожности и нормализации эмоционального фона», — подчеркнула врач-невролог.

Таким образом, поцелуи помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и даже укрепляют иммунитет. В состоянии счастья и радости, которое приносят поцелуи, человек лучше адаптируется к новым обстоятельствам и условиям, а иммунитет эффективнее справляется с вирусными атаками.

Однако, чтобы поцелуи действительно были полезны, врач рекомендует не забывать о соблюдении элементарных правил гигиены. А также этот «оздоровительный метод» работает в том случае, если целующиеся сами не болеют инфекциями, которые могут передаваться через близкий контакт.