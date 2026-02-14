Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева

Путин выразил соболезнования из-за смерти историка Роя Медведева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Роя Медведева, отметив, что его приверженность убеждениям и принципам достойны искреннего уважения.

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжёлой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева. Рой Медведев был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвящённых переломным эпохам отечественной истории. Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что светлая память о нем как о «замечательном, неординарном человеке» навсегда сохранится в сердцах близких и родных, друзей и коллег.

Историк Рой Медведев умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.