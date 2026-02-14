Путин выразил соболезнования из-за смерти Роя Медведева

«Примите глубокие соболезнования в связи с тяжёлой утратой — кончиной Роя Александровича Медведева. Рой Медведев был известным писателем и публицистом, общественным деятелем, автором талантливых литературных произведений, посвящённых переломным эпохам отечественной истории. Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.