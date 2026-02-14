Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство

«Мы посмотрим, как они будут себя показывать, как они будут выглядеть согласно стандарту, как они в целом будут вести себя. Посмотрим, к чему приведет работа дальнейшая. Естественно, мы хотим от него получить будущее и наследие, которое можно будет выставлять дальше», — заключила хозяйка-заводчица.