Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство

Хозяйка самого красивого в мире кота Далмора рассчитывает, что он даст потомство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владелица самого красивого кота в мире Дарлена Флера Далмора Блэка, в 2025 году возглавившего рейтинг Всемирной федерации кошек, рассчитывает, что он даст потомство, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.

В пятницу Грузинова рассказала РИА Новости, что самому красивому коту в мире, живущему в московском питомнике, подберут пару.

«Пока что мы надеемся и ожидаем помет в ближайшие два-три месяца. Возможно, будут котята. Не факт, что от него (Далмора — ред.), но будут», — сказала агентству хозяйка-заводчица.

Грузинова отметила, что потомство кота, возможно, будет тоже участвовать в выставках.

«Мы посмотрим, как они будут себя показывать, как они будут выглядеть согласно стандарту, как они в целом будут вести себя. Посмотрим, к чему приведет работа дальнейшая. Естественно, мы хотим от него получить будущее и наследие, которое можно будет выставлять дальше», — заключила хозяйка-заводчица.