Выпускник сочинского института завоевал золото Олимпиады в фигурном катании

Год назад Шайдаров вошел в историю мирового фигурного катания, став первым спортсменом, исполнившим четверной тулуп вторым прыжком в каскаде.
После короткой программы ученик легендарного российского тренера Алексея Урманова, выступающий за Казахстан, занимал лишь пятое место. Однако в произвольной программе под музыку из фильма «Пятый элемент» фигурист пошел ва-банк: добавил к заявленным четырем четверным прыжкам пятый — флип. Прокат удался блестяще. В результате золото Олимпиады досталось ему.
«Михаил Шайдоров жил, учился и тренировался несколько лет в Сочи. В 2024 году он получил диплом среднего профессионального образования Сочинского института РУДН по специальности “Физическая культура” и продолжил восхождение к спортивному пьедесталу. Весь коллектив педагогов и студентов Сочинского института РУДН поздравляет Михаила Шайдорова с победой! Ура! Мы гордимся!», — написали в пресс-службе института.