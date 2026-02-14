Ричмонд
Выпускник сочинского института завоевал золото Олимпиады в фигурном катании

Михаил Шайдоров, выпускник Сочинского института РУДН, стал олимпийским чемпионом в одиночном мужском фигурном катании на играх в Милане. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Источник: Сочинский института Российского университета дружбы народов

Год назад Шайдаров вошел в историю мирового фигурного катания, став первым спортсменом, исполнившим четверной тулуп вторым прыжком в каскаде.

После короткой программы ученик легендарного российского тренера Алексея Урманова, выступающий за Казахстан, занимал лишь пятое место. Однако в произвольной программе под музыку из фильма «Пятый элемент» фигурист пошел ва-банк: добавил к заявленным четырем четверным прыжкам пятый — флип. Прокат удался блестяще. В результате золото Олимпиады досталось ему.

«Михаил Шайдоров жил, учился и тренировался несколько лет в Сочи. В 2024 году он получил диплом среднего профессионального образования Сочинского института РУДН по специальности “Физическая культура” и продолжил восхождение к спортивному пьедесталу. Весь коллектив педагогов и студентов Сочинского института РУДН поздравляет Михаила Шайдорова с победой! Ура! Мы гордимся!», — написали в пресс-службе института.