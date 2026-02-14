Выпускник сочинского института завоевал золото Олимпиады в фигурном катании

«Михаил Шайдоров жил, учился и тренировался несколько лет в Сочи. В 2024 году он получил диплом среднего профессионального образования Сочинского института РУДН по специальности “Физическая культура” и продолжил восхождение к спортивному пьедесталу. Весь коллектив педагогов и студентов Сочинского института РУДН поздравляет Михаила Шайдорова с победой! Ура! Мы гордимся!», — написали в пресс-службе института.