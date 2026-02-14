В Башкирии пьяный и лишенный прав водитель попался на системе «Паутина»

В отношении водителя составлены административные протоколы за пьяную езду и управление транспортом после лишения прав. Также его привлекли к ответственности за отсутствие ремня безопасности и полиса ОСАГО. Автомобиль забрали на спецстоянку. Теперь мужчинt грозит еще и уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде.