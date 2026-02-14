В Башкирии пьяный и лишенный прав водитель попался на системе «Паутина»

В башкирском селе Кушнаренково сотрудники Госавтоинспекции задержали 38-летнего пьяного водителя «Лады», который был лишен прав. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Нарушителя вычислили с помощью ведомственной системы «Паутина». При остановке выяснилось, что срок лишения водительского удостоверения (12 месяцев за оставление места ДТП) еще не истек. Освидетельствование показало наличие 0,399 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении водителя составлены административные протоколы за пьяную езду и управление транспортом после лишения прав. Также его привлекли к ответственности за отсутствие ремня безопасности и полиса ОСАГО. Автомобиль забрали на спецстоянку. Теперь мужчинt грозит еще и уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде.
